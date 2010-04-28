У Львові презентували Школу інтернет-журналістики

У Львові відбулася презентація новоствореної Школи інтернет-журналістики.

Про це на прес-конференції повідомили організатори проекту.

Проект “Школа інтернет-журналістики” було започатковано з ініціативи громадської організації «Свобода слова» спільно з Українською академією друкарства за фінансової підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та за сприяння інтернет-видання ZAXID.NET.

Як розповів співорганізатор проекту, віце-президент громадської організації «Свобода слова» Тарас ЯЦЕНКО, слухачами школи є 40 студентів різних спеціальностей – журналістика, редагування, політологія, економіка, туризм – Львівського національного університету імені Івана Франка та Української академії друкарства, яких було відібрано для участі у проекті. Навчання в школі є безкоштовним.

За його словами, проект триватиме дванадцять місяців. За цей час планується провести 24 тренінги. Їх читають досвідчені журналісти, тренери і фахівці з новітніх медіа. Тренери школи мають досвід професійної діяльності в таких структурах, як МГО «Інтерньюз Україна», інформаційних агенцій та інтернет-видань УНІАН, «Економічна правда», «Сейчас», ZAXID.NET, телеканал ICTV. Окрім цього, тренінги читатимуть викладачі Львівського національного університету імені Івана Франка та Української академії друкарства. Метою тренінгів є розкрити слухачам особливості підготовки новин, аналітичних статей, мультимедіа - відео, фото. Т.ЯЦЕНКО наголосив, що Школа інтернет-журналістики планує таким чином підготовити майбутніх журналістів, аби у подальшому їм було легше працювати у різних видах ЗМІ.

Представник Фонду розвитку ЗМІ Олег ПАСТУХОВ зазначив, що велику увагу представники Фонду приділяють фаховості тренерів і наголосив, що їхній Фонд підтримує різні проекти журналістської освіти в Україні, до яких залучено провідних фахівців медіа-сфери.

Проректор Української академії друкарства Ярослав УГРИН заявив, що Школа інтернет-журналістики дала поштовх до створення нової дисципліни в їхньому навчальному закладі. “Уже наступного року буде введена нова дисципліна "Інтернет-журналістика". Також буде збільшено час на практичну підготовку фахівців для Інтернет-видань", – сказав він.

Також особливістю діяльності Школи інтернет-журналістики буде майданчик для практичного закріплення набутих знань студентів - нове інформаційне інтернет-видання, журналістами і редакторами в якому працюватимуть слухачі школи.