Кабмін пропонує усунути проблеми з виконанням рішень Євросуду

Кабінет міністрів України пропонує вдосконалити порядок виконання рішень Європейського суду в Україні та усунути проблеми, які виникали в ході реалізації чинного Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Зміни до вказаного закону, які було розроблено Міністерством юстиції, схвалено на урядовому засіданні 28 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, уряд пропонує розширити законодавче визначення «рішення Європейського суду» за рахунок такого поняття, як «схвалення умов односторонньої декларації».

У чинній редакції закону термін «Рішення» означає: остаточне рішення Європейського суду, яким визнано порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; остаточне рішення Європейського суду щодо справедливої сатисфакції; рішення Європейського суду щодо дружнього врегулювання.

Разом з тим, повідомив міністр юстиції, Європейським судом запроваджено практику, відповідно до якої держава може звернутись до Європейського суду з односторонньою декларацією з метою врегулювання спору. У такій декларації державою визначаються умови надання заявнику відшкодування, зокрема, у справах, які стосуються певної системної проблеми в державі, яка є причиною великої кількості аналогічних порушень положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, раніше констатованих Європейським судом. Якщо Європейський суд схвалює умови, запропоновані державою, він ухвалює рішення, яким завершує розгляд справи.

Внесення змін до чинного законодавства України відповідно до практики Європейського суду, за словами міністра юстиції, дозволить усунути неузгодженість чинного законодавства України з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, удосконалити порядок виконання рішень Європейського суду в Україні, а також усунути проблеми, які виникали під час реалізації закону у чинній редакції.