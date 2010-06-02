Начальника райвідділу міліції затримали за крадіжки газового конденсату

У Полтавській області начальника одного з районних відділів міліції затримали за підозрою в крадіжках газового конденсату.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області.

За даними відділу, працівники Служби безпеки України і внутрішньої безпеки ГУ МВС за підозрою в скоєнні крадіжок газового конденсату затримали 33-річного майора міліції, начальника Котелевського райвідділу міліції.

Зараз керівник територіального підрозділу знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання Полтавського міського управління міліції.