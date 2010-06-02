Начальника райвідділу міліції затримали за крадіжки газового конденсату
23:39, 02 червня 2010Суспільство
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Повідомлення з Полтавщини
У Полтавській області начальника одного з районних відділів міліції затримали за підозрою в крадіжках газового конденсату.
Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області.
За даними відділу, працівники Служби безпеки України і внутрішньої безпеки ГУ МВС за підозрою в скоєнні крадіжок газового конденсату затримали 33-річного майора міліції, начальника Котелевського райвідділу міліції.
Зараз керівник територіального підрозділу знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання Полтавського міського управління міліції.
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