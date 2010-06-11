Тігіпко поїхав до Єрусалима домовлятися про гроші

Тігіпко відбув до Єрусалима, де планує зустрітися з директором-розпорядником МВФ

Офіційна делегація України на чолі з віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ відбула до Єрусалима для участі 12-14 червня у Зборах групи країн МВФ/Світового банку на чолі з Голландією та Україною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, під час офіційного візиту до Ізраїлю заплановано зустрічі віце-прем’єра з головою Центрального банку Ізраїлю Стенлі ФІШЕРОМ, директором-розпорядником МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ, Патріархом Єрусалимським ТЕОФІЛОМ ІІІ і представниками ізраїльських ділових кіл.

У рамках візиту української делегації до Ізраїлю планується обговорити питання подальшого співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.

На думку С.ТІГІПКА, за нинішніх умов співпраця зі світовими фінансовими інститутами є надзвичайно важливою для України.

«Таке партнерство відкриває перед Україною нові перспективи для економічного розвитку, поліпшення іміджу нашої держави на міжнародній арені та дає позитивний сигнал світовій спільноті для залучення інвестицій і поглиблення взаємовигідної конструктивної співпраці з українськими партнерами», - переконаний С.ТІГІПКО.