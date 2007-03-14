Приватні АЕС поки що не плануються

Уряд не має наміру приватизовувати активи в атомній енергетиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива й енергетики Юрій БОЙКО сьогодні на прес-конференції в Лондоні.

«Не розглядаємо приватизацію ядерного сектора», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-президент НАЕК «енергоатом» Микита КОНСТАНТИНОВ у лютому заявив, що корпоратизація НАЕК «Енергоатом» і підприємств, що увійшли до державного концерну «Укратомпром», спростить залучення інвестицій у розвиток української атомної енергетики, а також зробить гнучкою структуру управління компанією.

В зв`язку з цим М. КОНСТАНТИНОВ зазначив, що сьогодні з 73 світові компанії, що експлуатують ядерні реактори, тільки три існують у формі неакціонованих державних підприємств: НАЕК «енергоатом», концерн «Росатоменерго», а також іранська енергетична компанія «Таванір».

Нагадаємо, в жовтні 2006 року президент НАЕК «енергоатом» Андрій ДЕРКАЧ заявив про те, що компанія буде корпоратизована до 2010 року.

Президент НАЕК «енергоатом» повідомив, що компанія вивчає питання корпоратизації, запропоноване в рамках проекту TACIS. При цьому А.ДЕРКАЧ зазначив, що до розробки проекту планується додатково привернути трьох експертів з корпоратизації в галузі атомної енергетики.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками встановленою потужністю 13888 МВт.

На НАЕК «енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Уряд України в грудні 2006 року прийняв постанову про створення концерну "Укратомпром", який об`єднає "Енергоатом" і підприємства атомно-промислового комплексу країни. Кабінет міністрів наділив "Енергоатом" повноваженнями з управління новим об`єднанням.