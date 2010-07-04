На Херсонщині зніматимуть фільм про Сергія Бондарчука

У Херсонській області зніматимуть фільм про російського режисера Сергія Бондарчука.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, Наталія БОНДАРЧУК, донька знаменитого режисера, народного артиста СРСР С.Бондарчука, написала сценарій і буде режисером фільму про свого батька.

Планується, що фільм знімуть до осені, коли відзначатиметься 90-річчя з дня народження С.Бондарчука.

Згідно з повідомленням, частина зйомок проходитиме в райцентрі Білозерка Херсонської області, звідки родом знаменитий режисер.

Допомогу в організації зйомок надали мер Херсона Володимир САЛЬДО й Херсонське земляцтво в Москві "Таврія".

У жовтні цього року в Білозерці також пройдуть заходи, присвячені 90-річчю з дня народження С.Бондарчука, Планується, що до їх організації буде залучено Спілку кінематографістів Росії.