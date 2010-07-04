Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав голову Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА з 60-річчям.

«Від щирого серця вітаю Вас з ювілеєм», - йдеться у вітальній телеграмі Президента, текст якої розміщено на Офіційному сайті Глави держави.

«Упродовж багатьох років Ви незмінно демонструєте високий професійний рівень як керівник та організатор, державний діяч з активною громадянською позицією, основою якої завжди були принциповість і відповідальність за результат роботи», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Упевнений, що Ваші знання та вміння, величезний практичний досвід та відданість справі і надалі допомагатимуть Вам успішно вирішувати поставлені завдання, сприятимуть стабільному соціально-економічному розвитку країни», - додав Президент.

Він побажав ювіляру прихильності долі, міцного здоров`я, родинного благополуччя та нових здобутків в ім`я процвітання Української держави.

Довідка УНІАН. В.СИМОНЕНКО закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут. Захистив докторську дисертацію "Удосконалення управління соціально-економічними процесами в регіонах" (1996). Заслужений економіст України, член-кореспондент НАН України, академік Академії економічних наук, лауреат Держпремії України у галузі науки і техніки (2003).

Починав трудову діяльність майстром на будівництві Київської ГЕС. Пройшов шлях від інженера-будівельника до директора заводу тресту "Одесазалізобетон".

1983-1991 рр. - голова виконкому Одеської міськради, народний депутат.

З 1991-го - голова Одеської міськради і міськвиконкому.

У березні 1992 року призначений представником Президента України (Леоніда КРАВЧУКА) в Одеській області.

З липня 1992-го - перший віце-прем`єр міністр України в уряді Вітольда ФОКІНА. У жовтні 1992-го виконував обов`язки прем`єра (до призначення головою Кабміну Леоніда КУЧМИ).

Народний депутат України I-II скликань.

У 1996 році Верховною Радою вибраний головою Рахункової палати України.

У грудні 2003-го призначений керівником Рахункової палати на другий термін.

Майстер спорту, заслужений тренер України, багатократний чемпіон України і СРСР, президент Федерації альпінізму і скелелазіння України. Керівник першої національної експедиції на Еверест (березень-травень 1999), експедиції "Україна-Гімалаї - 2001".