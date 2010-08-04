На військових арсеналах вживають заходів проти спеки

У зв’язку зі спекою на арсеналах, базах і складах зберігання боєприпасів та ракетного палива Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України вживаються додаткові заходи щодо забезпечення їх живучості та вибухопожежобезпеки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, у режимі подвійної пильності виконують сьогодні свої функціональні обов’язки військовослужбовці та працівники арсеналів, баз, складів зберігання ракет, боєприпасів та ракетного палива Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Ще заздалегідь командувачем Південного оперативного командування генерал-лейтенантом Петром ЛИТВИНИМ було визначено коло завдань та затверджено план відповідних запобіжних заходів, спрямованих на недопущення виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на усіх арсеналах, базах та складах оперативного командування, – зазначив заступник командувача Південного оперативного командування з логістики – начальник логістики генерал-майор Сергій КОРОЛЬ. – Враховуючи аномально високу температуру повітря, на усіх цих військових об’єктах реалізується й низка додаткових заходів щодо забезпечення їхньої живучості та вибухопожежобезпеки”.

Так, відповідно до прийнятих заступником начальника Генерального штабу та командувачами Сухопутних військ і Південного ОК рішень, за часовими графіками обмежено доступ особового складу на технічну територію об’єктів і тимчасово призупинені роботи щодо завантаження та перевезення боєприпасів та інших вибухонебезпечних засобів.

Крім того, посилено контроль за спостереженням усього периметру технічної території і території забороненої зони та, передусім, за сховищами та відкритими майданчиками, де зберігаються боєприпаси.

“Проведено низку заходів, спрямованих на доукомплектування пожежних підрозділів запчастинами та пожежним інвентарем. Проведено стовідсотковий поточний ремонт та регламентоване технічне обслуговування штатної автомобільної техніки та обладнання пожежних рот і взводів. Перевірено наявність води в усіх пожежних водоймищах та доведено її кількість до передбачених нормативних розмірів”, – підкреслив С.КОРОЛЬ.

На його думку, у даному аспекті можна також відзначити і своєчасно прийняте рішення щодо проведення на базі арсеналів, баз та складів зберігання тактико-спеціальних навчань, у ході яких особовий склад підпорядкованих військових частин у комплексі відпрацював увесь алгоритм дій щодо ліквідації наслідків умовних надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та отримав практичні навички в питаннях протидії можливим диверсіям та терористичним актам.

С.КОРОЛЬ також акцентував увагу й на виконанні низки протипожежних заходів щодо перевірки блискавкозахисних споруд, здійсненні робіт з викосу трави, вирубці кущів навколо місць зберігання боєприпасів, відновленні мінералізованих смуг, вивозі сміття, а також знищенні трав’яного покрову на технічній території військових об’єктів шляхом її обробки спеціальними хімічними засобами.

“На виконання усіх цих першочергових протипожежних заходів командувачем Сухопутних військ було прийнято рішення про виділення у наше розпорядження додаткових сил і засобів 6-го армійського корпусу. Вже зараз, за допомогою спеціальних засобів, 75 військовослужбовцями цього армійського об’єднання на арсеналах, базах та складах розчищено ділянку площею 75 гектарів небезпечної зони. Продуктивність виконання ними завдань є досить високою, а загалом роботи триватимуть до 20 вересня включно”, – розповів він.

Генерал-майор також наголосив на тому, що усі заходи, спрямовані на підвищення живучості та вибухопожежобезпеки військових об’єктів, заходи здійснюються у чіткій відповідності до прийнятих вищим командуванням рішень, а хід виконання відповідних протипожежних робіт знаходиться під постійним контролем командувача Південного оперативного командування П.ЛИТВИНА.