Тігіпко: без реформ доведеться заморожувати пенсії

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що без реформування Пенсійного фонду й усієї системи пенсійного забезпечення в Україні доведеться заморожувати пенсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції.

С.ТІГІПКО вважає, що реформувати пенсійну систему необхідно в два етапи.

«Реформувати пенсійну систему необхідно в два етапи. Перший, який ми заклали й проведемо цього року, він не стосуватиметься другого рівня пенсійного забезпечення. Другий етап – введення другого рівня пенсійного забезпечення й пряма прив`язка кожної людини до Пенсійного фонду. Скільки сплатив – стільки на рахунок і пішло. Я виходжу на пенсію й у мене є стільки грошей, скільки я за свій робочий стаж нарахував сам собі», - пояснив С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що реформа у сфері пенсійного забезпечення необхідна, інакше обсяги фінансування Пенсійного фонду зростуть до 37 млрд. грн. і доведеться фактично «заморозити» пенсії.

«Пенсійний фонд у 2008 році ми дотували на 17 млрд. грн. Цього року планували на 29 млрд. грн., але зараз вжили заходів й вийдемо на 26 млрд. грн., можливо, дещо більше. Наступного року, якщо ми не зможемо нічого зробити, ми матимемо дефіцит бюджету Пенсійного фонду приблизно 37 млрд. грн. Якщо ми нічого не змінимо у фонді, то у нас не буде коштів для його фінансування. Ми повинні будемо «заморозити» підвищення пенсій на найближчі роки. Але ціни будуть все одно зростати, й наші пенсіонери з кожним роком будуть усе біднішими й біднішими», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що на сьогоднішній день в Пенсійний фонд з українців стягується 2% від зарплати, організації платять 33,2% із фонду зарплати, що призводить до виплати зарплат «у конвертах». «Якщо ми підемо цим шляхом, то ми не збільшуватимемо надходження до ПФ, а вони можуть скоротитися», - зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, необхідно йти і на непопулярні заходи, такі як підвищення пенсійного віку та збільшення терміну стажу, необхідного для отримання мінімальної пенсії.

Непопулярні заходи, сказав С.ТІГІПКО, необхідно здійснювати для зменшення дефіциту держбюджету в умовах зовнішнього держборгу, що зріс втричі за два роки.

«Борги стрімко зросли. З 2007 року, коли було приблизно 100 млрд. грн. зовнішніх боргів, за два роки на початок року ми їх наростили до 316 млрд. грн.», - заявив С.ТІГІПКО. Він зазначив, що борг зріс із 12% ВВП за підсумками 2007 року до 36% ВВП на початок 2010 року.

«Я можу сказати, що вже ця цифра для нас критична. Нам буде дуже складно обслуговувати такий рівень заборгованості. Якщо ми нічого не змінюватимемо, ми прийдемо до ситуації, в якій опинилися Греція, Румунія, Угорщина. Це закінчиться тим, що ми не зможемо обслуговувати ці борги. Ми включимо верстат і будуть рости ціни. Може девальвувати гривня», - заявив С.ТІГІПКО.