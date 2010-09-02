Якщо україно-китайський бізнес-форум пройде вдало, то стане щорічним

У грудні планується провести українсько-китайський бізнес-форум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ на засіданні круглого столу, присвяченого формуванню стратегічного партнерства України і Китаю.

Він підкреслив, що цей економічний форум відбуватиметься вперше, і якщо пройде вдало, стане щорічним.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, нині відбувається активна підготовка до цього форуму за підтримки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він нагадав, що завтра розпочнеться офіційний візит Президента України до КНР.

Як сказав А.ЄРМОЛАЄВ, від цього візиту є великі очікування як в політичному, так і в економічному середовищі двох країн.

Він зауважив, що у рамках візиту В.ЯНУКОВИЧА мають бути сформовані основні засади розвитку стратегічних відносин двох країн, у тому числі в економічній сфері.

Також А.ЄРМОЛАЄВ висловив сподівання, що буде визначено чіткий перелік спільних інвестиційних та інфраструктурних проектів.

За його словами, сьогодні Китай активно розвивається, і тому співпраця з Україною може бути цікава для двох сторін, і в першу чергу це стосується інфраструктурних та інноваційних проектів. Зокрема, сказав А.ЄРМОЛАЄВ, Україна за допомогою китайських інвестицій зможе модернізувати такі галузі як, наприклад, машинобудування, а також підвищити свій експортний потенціал.