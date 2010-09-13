Суд відмовився виселити "Коломийський вісник"

Комітет захисту українських журналістів (КЗУЖ) інформує, що Господарський суд Івано-Франківської області відмовив у задоволенні позову Коломийському Комунальному підприємству з експлуатації житла (директор В.Михайлищук), яке намагалося позбавити редакцію “Коломийського вісника” приміщення.

Як зазначив юрист Інституту масової інформації Роман Головенко, який представляв 10 вересня в суді інтереси “Коломийського вісника”, Закон “Про оренду державного й комунального майна” не допускає односторонню відмову від договору оренди комунального майна, яким є приміщення редакції, і ця норма має пріоритет щодо норми ЦКУ. Крім того, статтею 6 Закону “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” передбачено обов`язок надання приміщень редакціям газет у безстрокову оренду, і відмова від такої оренди по суті являтиме собою порушення даного обов`язку. Також і Законом “Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок” від 20 травня 2010 року встановлено заборону на відчуження приміщень вказаних суб`єктів (в т.ч. перехід від них права користування).

Чи відмовиться місцева влада від намірів вигнати редакцію “Коломийського вісника” на вулицю, залишається під запитанням, резюмує КЗУЖ, але цілком очевидним є те, що Коломийська міська рада (міський голова Ю.Овчаренко), яка однобічно вийшла з числа співзасновників “Коломийського вісника”, в такий спосіб здійснювала економічний тиск на колектив редакції, позбавивши газету фінансування і намагаючись позбавити приміщення, яке газета займає з часу заснування, більш ніж 20 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше КЗУЖ висловив рішучий протест проти таких дій місцевих чиновників і розцінюючи ці протиправні дії, як брутальний замах державних службовців на свободу слова, звернувся з протестом до Генпрокуратури, МВС і Адміністрації Президента.