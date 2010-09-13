Росія пропонує за активи Нафтогазу родовища в Астрахані та на Ямалі

Об`єднання ВАТ «Газпром» і «НАК Нафтогаз України» не варто очікувати ближчим часом.

Про це в ході відеомосту Москва – Київ на тему: «Росія і Україна: енергетична безпека. Чи є альтернатива співпраці?» повідомив заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«На цей процес (об`єднання – УНІАН), за моїми оцінками, підуть роки. І сьогодні складно говорити про якісь результати, навіть проміжні», - сказав він.

В.ЯЗЄВ зауважив, що для української сторони це «дуже складний і чутливий процес».

«Виступивши з ініціативою щодо об`єднання, ми – російська сторона, розуміємо, що можуть бути якісь проміжні варіанти. І вже запропонували в СП родовища в Астраханській області і на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу». У цьому форматі ми вступили у рівноправне партнерство», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він також підтвердив слова голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА про те, що у разі об`єднання газ для населення України поставлятиметься за внутрішньоросійськими цінами.

Коментуючи плани підвищення внутрішньоросійських цін на газ до рівня рівнодохідних експорту, В.ЯЗЄВ повідомив, що навіть у цьому випадку ціна для населення все одно буде нижче від європейської. «Це означає мінус транзит від кордонів Росії і мінус вивізні експортні мита», - пояснив він.

«При тому, коли ціни на російському ринку будуть рівнодохідними, то населення буде все одно під особливим захистом», - підкреслив В.ЯЗЄВ. Він також акцентував увагу, що пропозиції голови «Газпрому» О.МІЛЛЕРА стосувалися виключно населення України.

У разі отримання доступу і освоєння Україною родовищ на території Російської Федерації в рамках обговорюваного зараз проекту створення СП між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», транспортування газу до українського кордону здійснюватиметься «Газпромом».

«Хочу нагадати, що законом про експорт газу єдиним експортером газу з Росії визначений «Газпром», або його стовідсоткові “дочки”», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він зазначив, що конкретна схема з питань власності і транспортування газу буде предметом переговорів двох суб`єктів господарювання, а також на урядовому рівні. Зокрема, можуть обговорюватися два варіанти: або власником газу на самих родовищах буде українська компанія, або Україна ставатиме власником на кордоні.

Президент Російського газового співтовариства також зазначив, що критика, що лунає зараз щодо вигідності видобування на запропонованих Україні родовищах, а саме Астраханському і на острові Ямал, невиправдана. Він нагадав у зв`язку з цим, що Астраханське родовище географічно ближче до кордону з Україною, а умови видобування на о. Ямал, де розвідані запаси газу складають близько 16 трлн. кубометрів, не відрізняються від умов на інших російських родовищах.

В.ЯЗЄВ дав зрозуміти, що пропозиція Росії адекватна тим активам, які Україна може запропонувати у разі злиття компаній. «Треба зрозуміти, що у відповідь пропонують, – шоколадку, чи що, у вигляді деградованої ГТС? Потрібні мільярди і мільярди для підтримки її працездатності, не кажучи про її модернізацію і реконструкцію», - сказав заступник голови Держдуми РФ.