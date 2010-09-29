Євросоюз готовий вести з Україною переговори щодо угоди про асоціацію, але не так швидко, як цього хоче Київ. Українські експерти дорікають Брюсселю подвійними стандартами. Про це йшлося на круглому столі в Києві.

Найбільше у Брюсселі вітають стабільність у відносинах між президентом, урядом і парламентом, бо вважають, що вона сприяє реформам у країні. Про це сказав голова представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, виступаючи під час круглого столу, де говорили про нинішні відносини України та ЄС. Він назвав позитивним домовленості України з МВФ, ухвалення закону про держзакупівлі та закон про ринок газу.

Натомість посол зауважив, що сторонам не варто поспішати з підписанням угоди про асоціацію між ЄС та Україною. «Це не робиться так швидко. Це не означає, що у нас немає волі до цього. Просто це дуже складний процес», - наголосив Жозе Мануель Пінту Тейшейра. За його словами, Євросоюзу важливо, аби Україна залишалася у процесі консолідації демократії та дотримання прав людини. Ці та інші аспекти будуть предметом політичних дискусій на наступному саміту Україна-ЄС, який пройде у Брюсселі.

Втім голова Громадської експертної ради Україна – ЄС Олег Рибачук не вірить, що після чергового саміту якось зміняться відносини між сторонами. За його словами, Євросоюз придумав для України якісь умовні «двері» в ЄС і увесь час запевняє, що вони будуть для Києва відчинені, але єврочиновники не бачать чіткої перспективи у відносинах з Україною. «Європейський Союз має приклад підписання багатьох угод про асоціацію з країнами, які навіть гіпотетично не будуть мати перспективу членства. Відповідно, безвізовий режим мають Японія, Австралія, Канада, ряд країн латинської Америки», - сказав Олег Рибачук.

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