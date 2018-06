Акціонери Київміськбуду провели «альтернативні збори»

Сьогодні, 5 жовтня, відбулися збори акціонерів АТ ХК «Київміськбуд». Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, на ньому зареєструвалися власники більше 70 % акцій холдингу, зокрема представники нових акціонерів - восьми інвестиційних компаній-нерезидентів, а саме: Atima Limited, Altimak Limited, Intermion Limited, Investion Limited, Vigorans Limited, Intrapolia Limited, Surtoria Limited, Akvista Limited.

У прес-службі уточнили, що інтереси вищеперелічених зарубіжних інвесторів представляли Стівен Аврам і Джон Апокідес, які надали довіреність, що засвідчує їх право виражати волю всіх акціонерів-нерезидентів. Їх супроводжували юристи, зокрема всесвітньо відомої консалтингової компанії Baker&McKinsey. Представники зарубіжних акціонерів акцентували увагу на тому, що нові власники пакетів акцій холдингу не мають наміру брати безпосередню участь в оперативному управлінні бізнесом, оскільки ті є портфельними інвесторами.

Прес-служба повідомляє, що за підсумками зборів головою правління холдингу став Можар Василь Михайлович, який з 1981 року працює в системі «Київміськбуду».

Разом з тим акціонери заявили, що стурбовані ситуацією, яка склалася навколо компанії. Йдеться перш за все про заяви представників міської влади. «В той час, як Президент України і керівники уряду запевняють світову громадськість у готовності створити режим найбільшого сприяння іноземним інвестиціям, ми спостерігаємо відверту протидію нашим добрим намірам на місцевому рівні. Ми готові інвестувати кошти в розвиток «Київміськбуду», збільшувати об`єм будівництва доступного житла, кредитувати населення під будівництво квартир, що погодьтеся, в умовах згортання банківського іпотечного кредитування, виключно важливо. Але тільки в тому випадку, якщо безпека наших інвестицій буде гарантована, і усілякі посягання на них будуть припинені. І ми хочемо вірити, що задекларований президентом курс на підвищення інвестиційної привабливості української економіки буде практично реалізований у столиці" - заявив Джон Апокідес.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Господарський суд Києва наклав арешт на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», які були придбані ФК «Новий регіон» 29 липня 2009 року.

Суд вирішив для забезпечення позову частково задовольнити вимоги Генеральної прокуратури, зокрема накласти арешт на 80% акцій холдингу, заборонити ТОВ «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» здійснювати будь-які дії щодо внесення змін до системи реєстру власників акцій «Київміськбуду». Наступний розгляд справи в суді відбудеться 12 жовтня.

Генпрокуратура звернулася до суду в інтересах Київради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року ДУ комунальної власності КМДА і ВАТ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

2 вересня керівництво холдингу заявило, що інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd. стали власниками 80% акцій АТ ХК "Київміськбуд".

Сьогодні, 5 жовтня, в Києві відбулися позачергові збори акціонерів «Київміськбуду», на якоих ухвалено рішення про зміну складу Наглядової ради і Правління холдингу.

Як повідомив член реєстраційної комісії Антон ПУКОС, у залі зареєстровані власники 80% акцій і позачергові збори вважаються правомочними.

За словами головуючого на зборах Єгора РУСИНА, прийнято рішення про відкликання складу Наглядової ради компанії. У новий склад НР увійшли Єгор РУСИН, Антон ПУКОС і Володимир ПОЛЯЧЕНКО. При цьому акціонери відкликали правління холдингу у повному складі і вибрали главою правління Михайла ГОЛИЦЮ (заступник глави Київської міської державної адміністрації, начальник головного управління житлового забезпечення).

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній общині і знаходилися в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.