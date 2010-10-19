Жидачівський ЦПК відновив випуск газетного паперу

На Жидачівському целюлозно-паперовому комбінаті (ЦПК) після проведення реконструкції відновили випуск газетного паперу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, у вересні на Жидачівському ЦПК після реконструкції запущена 5-а папероробна машина (ПРМ), випущено 1,5 тис. тонн газетного паперу. До кінця року ЦПК планує вивести 5-у ПРМ на планову виробничу потужність.

Як заявив голова наглядової ради комбінату Олександр КОЗИК, «за підсумками роботи в жовтні плануємо вийти на 80-85% від максимальної виробничої потужності, а це 2,5-2,7 тис. тонн газетного паперу на місяць». За словами голови НР, «ми своєчасно запустили 5-у ПРМ. Це зроблено на піку дефіциту газетного паперу в нашій країні, який був викликаний зниженням її виробництва і перерозподілом поставок в основних країнах-експортерах до України - Росії, Білорусі та Польщі, а також ситуативним збільшенням попиту основними споживачами газетного паперу на ринку. До кінця року Жидачівський ЦПК планує зайняти звичну для нас частку вітчизняного ринку газетного паперу – до 30%».

Довідка УНІАН. Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат (и. Жидачів Львівської області) введено в експлуатацію в 1951 році. До складу комбінату входять: завод хіміко-термомеханічної маси, деревно-масний завод, макулатурно-хімічний цех, дві паперові фабрики, картонна фабрика, цех з виробництва склеєного картону і маслотари, цех гофротари, цех литої тари. Планова потужність з виробництва газетного паперу – 38,4 тис. тонн на рік.

У листопаді 2009 року 99,2% акцій Жидачівського ЦПК і 98,6% акцій Ізмаїльського ЦПК (введено в експлуатацію в 1964 році, до складу підприємства входять цех з виробництва картону і цех гофротари) придбано російським холдингом «Ілім Палп Ентерпрайз» (Санкт-Петербург).

Зараз, крім Жидачівського та Ізмаїльського ЦПК, холдинг «Ілім Палп Ентерпрайз» контролює Котласький ЦПК, «Братськкомплексхолдинг», Санкт-Петербурзький картонно-поліграфічний комбінат, паперову фабрику «Комунар» і 28 лісозаготівельних підприємств. До групи також входить торгова компанія «Петроборд Трейдінг», логістична компанія «Фінтранс», «Комунарвторресурси» і фабрика «Плзеньська папірна» (Чехія). Основними акціонерами ЗАТ «Ілім Палп Ентерпрайз» є INTERTSEZ S.A. (Швейцарія) і ЗАТ «Фінцелл».