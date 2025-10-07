Нобелівська премія з фізики 2025 року відкрила можливості для розробки наступного покоління квантових технологій, включно з квантовою криптографією, квантовими комп'ютерами і квантовими датчиками.

Оголошено імена лауреатів Нобелівської премії з фізики. Її отримали Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному ланцюзі". Про це повідомляє Нобелівський комітет.

Зазначається, що експерименти лауреатів цьогорічної премії з фізики продемонстрували квантову фізику в дії. Джон Кларк, Мішель Деворе і Джон Мартінісі провели експеримент, використовуючи надпровідний електричний ланцюг. При цьому розмір мікросхеми, на якій був цей ланцюг, становив близько сантиметра.

"Раніше тунелювання і квантування енергії вивчали в системах, що містять лише кілька частинок; у цьому випадку ці явища проявилися в квантово-механічній системі з мільярдами пар Купера, що заповнювали весь надпровідник на чипі. Таким чином, під час експерименту квантово-механічні ефекти було перенесено з мікроскопічного масштабу в макроскопічний", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що Нобелівська премія з фізики 2025 року відкрила можливості для розроблення наступного покоління квантових технологій, включно з квантовою криптографією, квантовими комп'ютерами і квантовими датчиками.

Минулого року Нобелівську премію з фізики отримали Джон Гопфілд і Джеффрі Гінтон за "основоположні відкриття і винаходи, що забезпечують машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Першими лауреатами Нобелівських премій 2025 року стали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський учений Шимон Сакагучі.

Вони отримали нагороду в галузі медицини та фізіології "за їхні відкриття щодо периферичної імунної толерантності".

При цьому, як пишуть ЗМІ, один із трьох лауреатів Нобелівської премії з медицини, Фред Рамсделл, схоже, досі не знає про свою нагороду - Нобелівський комітет не зміг із ним зв'язатися.

За словами його колеги, вчений мандрує десь із рюкзаком по Айдахо, залишаючись поза мережею.

