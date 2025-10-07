Китайські ЗРК 'загубилися' дорогою в Чад і опинились в руках сил, пов’язаних з 'Вагнером'

Через схеми за участі ОАЕ китайські комплекси FB-10A потрапили до суданських бойовиків, що може змінити баланс сил у регіоні.

Нещодавно Чад уклав угоду з Китаєм на постачання зенітних ракетних комплексів малої дальності FB-10A, профінансовану Об’єднаними Арабськими Еміратами. Проте, як повідомляє видання TchadOne, невдовзі після поставки техніка загадковим чином опинилася у Судані — в руках угруповання Сили швидкого реагування (RFS), яке діє за підтримки найманців ПВК "Вагнер".

Якщо факт підтвердиться, це суттєво посилить суданських бойовиків: FB-10A здатен перехоплювати цілі на висоті до 7,5 км і відстані 17 км, а його радар виявляє загрози на 50 км. Така зброя може ефективно знищувати дрони, гелікоптери та літаки на низьких висотах.

Цікаво, що цього року RFS також отримали іншу китайську систему — FK-2000, теж за участі ОАЕ. Аналітики вважають, що це може бути спробою Китаю поширити вплив у Судані, використовуючи Емірати як посередників для обходу міжнародних обмежень на постачання зброї в зону конфлікту.

Раніше RFS вже застосовували дрони Sunflower-200 — китайські копії "Шахедів" — під час атаки на Порт-Судан у травні. І тоді, як і тепер, у схемі знову фігурували Емірати.

"Вагнер" в Африці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Малі знищено Ігоря Нестерова, який був найманцем приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" та тренером російського боксера Олександра Повєткіна.

Нестеров від початку широкомасштабного вторгнення Росії брав участь у війні проти України. Він часто позував на фото разом з іншими російськими терористами. Війну Росії проти України підтримав і вихованець Нестерова, російський боксер Олександр Повєткін.

