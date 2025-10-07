Колишній радник ОП заявив, що серія публічних "недружніх актів" і різні погляди на війну поставили їхню багаторічну дружбу "на паузу".

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович розкрив причини конфлікту з ексголовнокомандувачем ЗСУ та нинішнім послом у Великій Британії Валерієм Залужним.

У інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак Арестович розповів, що їхня дружба, яка тривала ще з училища, опинилася "на паузі" після серії публічних недружніх вчинків з боку Залужного.

"Залужний зробив один публічний недружній акт, потім ще один. Наша дружба, яка тривала з училища, поставлена на паузу до того, як він визначиться з позицією", – розповів Арестович.

За словами Арестовича, ключова причина розриву — полярні позиції щодо війни. Він стверджує, що Залужний підтримує політику мілітаризації й постійну бойову готовність, порівнюючи Україну з "новим Ізраїлем". Натомість, Арестович називає своє бачення миротворчим:

"Українські та російські народи воювати не повинні. Цю війну потрібно завершити та створити систему відносин, у якій нова війна неможлива".

Арестович також нагадав, що свого часу нібито саме він рекомендував Залужного на посаду головнокомандувача й докладав зусиль для його призначення, проте тепер їхні політичні шляхи розійшлися.

Інші заяви Арестовича

Як повідомляв УНІАН, у тому ж інтервʼю Арестович представив свій "мирний план", який, на його думку, міг би завершити війну.

Арестович заявив, що у разі обрання президентом України готовий піти на територіальні поступки, передавши Росії Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим. Він уточнив, що не визнає їх російськими, але віддає "на умовах, як між ФРН та НДР".

