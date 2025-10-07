У вересні вітчизняний автопарк поповнили понад 23,3 тисячі вживаних легкових автомобілів (на 37% більше, ніж торік), які ввезли з-за кордону. Такі дані наводить аналітичний портал "Укравтопром".
Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися бензинові автомобілі. Їхня частка становила 45%. На другому місці опинилися електромобілі (29%), тоді як третє посіли дизельні авто (18%). На гібриди та автомобілі з ГБО припало 5% і 3% відповідно.
Якщо казати про моделі, то найбільший попит серед ввезеного "секонд-хенду" мав Volkswagen Golf. Також до трійки лідерів потрапили Tesla Model Y і Tesla Model 3.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних автомобілів з-за кордону:
- Volkswagen Golf - 1133 авто.
- Tesla Model Y - 929 авто.
- Tesla Model 3 - 738 авто.
- Volkswagen Tiguan - 692 авто.
- Renault Mégane - 671 авто.
- Nissan Leaf - 651 авто.
- Škoda Octavia - 644 авто.
- Audi Q5 - 630 авто.
- Nissan Rogue - 526 авто.
- Kia Niro - 495 авто.
Середній вік вживаних автомобілів, які у минулому місяці перейшли на українські номери, становив 8,4 року.
Загалом з початку року українці придбали 181,8 тисячі імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Це на 3% більше, ніж торік.
