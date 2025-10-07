Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися бензинові автомобілі.

У вересні вітчизняний автопарк поповнили понад 23,3 тисячі вживаних легкових автомобілів (на 37% більше, ніж торік), які ввезли з-за кордону. Такі дані наводить аналітичний портал "‎Укравтопром"‎.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявилися бензинові автомобілі. Їхня частка становила 45%. На другому місці опинилися електромобілі (29%), тоді як третє посіли дизельні авто (18%). На гібриди та автомобілі з ГБО припало 5% і 3% відповідно.

Якщо казати про моделі, то найбільший попит серед ввезеного "секонд-хенду" мав Volkswagen Golf. Також до трійки лідерів потрапили Tesla Model Y і Tesla Model 3.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних автомобілів з-за кордону:

Volkswagen Golf - 1133 авто. Tesla Model Y - 929 авто. Tesla Model 3 - 738 авто. Volkswagen Tiguan - 692 авто. Renault Mégane - 671 авто. Nissan Leaf - 651 авто. Škoda Octavia - 644 авто. Audi Q5 - 630 авто. Nissan Rogue - 526 авто. Kia Niro - 495 авто.

Середній вік вживаних автомобілів, які у минулому місяці перейшли на українські номери, становив 8,4 року.

Загалом з початку року українці придбали 181,8 тисячі імпортованих легкових автомобілів з пробігом. Це на 3% більше, ніж торік.

Вживані автомобілі - поради фахівців

Нагадаємо, нещодавно західні фахівці назвали найнадійнішу модель Audi на вторинному ринку. Експерти радять звернути увагу на Audi A6 у кузовах C6/4F. Окрім надійності це авто може похвалитися стильним дизайном, багатим оснащенням і дуже містким багажником.

А ще раніше відомий механік Скотті Кілмер порадив модель Toyota з пробігом, яка є недорогою і при цьому має прекрасні характеристики. Він розповів про головні плюси цього автомобіля.

