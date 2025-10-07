Безпілотники Nomad зможуть виконувати місії з розвідки, проводити легкі атаки і брати участь у забезпеченні логістики в умовах бойових дій.

Американська компанія Sikorsky представила лінійку безпілотних літальних апаратів вертикального зльоту та посадки (VTOL). Їх об'єднує спільна конструкція "хвостового апарату" з ротором і крилом, оснащена двома несучими пропелерами, пише The War Zone.

Зазначається, що нова лінійка Nomad включає в себе літальні апарати різних розмірів. Найбільший з них можна порівняти за розміром із середнім вертольотом UH-60 Black Hawk. Вони призначені для виконання різних морських і наземних місій.

За словами розробників, безпілотники Nomad зможуть виконувати місії з розвідки, проводити легкі атаки і брати участь у забезпеченні логістики в умовах бойових дій. До нової лінійки увійдуть щонайменше чотири різні моделі, включно з Nomad 50 із розмахом крила близько 3 метрів.

Зазначається, що Nomad 50 отримав гібридну електричну силову установку. Дрон уже проходить розширені льотні випробування.

Також анонсовано більший Nomad 100 із розмахом крила 5,5 метра. Поки він проходить початковий етап випробувань.

Крім того, планується запуск у виробництво ще більшого дрона з корисним навантаженням близько 227 кг. У Sikorsky розповіли, що він зможе нести, наприклад, чотири ракети Hellfire або пару невеликих авіабомб.

У виданні додали, що дрони Nomad спроектовані для управління невеликими командами, що складаються з 2-3 солдатів за допомогою планшетного інтерфейсу. Це спрощує їх розгортання і використання з віддалених позицій або палуб кораблів.

Раніше у Великій Британії остаточно вивели з експлуатації безпілотники MQ-9 Reaper американського виробництва. Як пише Defense Express, дрони навряд чи передадуть Україні.

Зазначається, що всього на озброєнні британських військово-повітряних сил перебувало 10 безпілотників MQ-9 Reaper. За цей час вони сукупно налітали понад 173 000 годин.

У виданні підкреслили, що про можливу передачу MQ-9 Reaper Україні поки що нічого не відомо. Та й узагалі цей сценарій доволі сумнівний з огляду на низку нюансів, кажуть експерти.

