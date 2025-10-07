Росія змінила технології і тактику ударів по Україні, щоб зробити свої атаки ще більш руйнівними.

Росія змінила технології і тактику ударів по Україні, щоб викликати перевантаження української системи оборони і зробити свої атаки ще більш руйнівними. Про це пише аналітик Bild Юліан Рьопке.

Він зазначає, що тепер частина іранських дронів Shahed оснащена камерами і передавачами, які в реальному часі відправляють координати українських систем ППО в Москву.

"Після цього російські військові завдають по них ударів ракетами і балістичними снарядами, виводячи з ладу оборону цілих регіонів", - додає Рьопке.

Крім того, росіяни змінили схему атак. Замість того, щоб запускати дрони масово, їх відправляють невеликими групами кожні півгодини, що дає змогу спричиняти перевантаження української протиповітряної оборони.

Як зазначив один з українських офіцерів, "такою тактикою вони виснажують ППО і руйнують цілі міста і селища біля кордону з Росією".

Російські атаки по Україні

Раніше видання Financial Times писало, що Росія модернізувала ракети "Іскандер-М" і "Кинджал", щоб уникнути української протиповітряної оборони. Тепер вони виконують несподівані маневри, щоб ухилятися від американських систем Patriot. Як результат - успіх збиття російських ракет впав із 37% у серпні до 6% у вересні.

В українському розведенні заявляли, що Китай надає Росії супутникові дані, які країна-агресор надалі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні.

