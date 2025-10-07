Загальна сума всіх операцій з токеном A7A5 станом на вересень становила 68 мільярдів доларів.

Європейський Союз запропонував ввести санкції проти стейблкоїна A7A5 – криптовалюти, прив’язаної до рубля та пов’язаної з російськими особами, які потрапили під санкції, повідомляє Bloomberg з посиланням на документи.

Зазначається, що запропоновані обмеження заборонять будь-які прямі чи непрямі операції з цією монетою для компаній та організацій, що базуються в ЄС. Крім того, блок планує націлитися на кілька банків у Росії, Білорусі та Центральній Азії, які допомагають проводити криптовалютні операції.

Токен A7A5 розробила компанія "A7", яка займається міжнародними платежами, якою володіють молдовський банкір-втікач Ілан Шор та російський державний банк "Промсвязьбанк" (ПСБ). "A7" та її підрозділи допомагають російським компаніям проводити міжнародні платежі, які інакше були б заблоковані через санкції США, частково через співпрацю з російською криптобіржею Garantex. Проти ПСБ вже були запроваджені санкції Великою Британією, ЄС і США у 2022 році через вторгнення Росії в Україну. Garantex, що брала участь у створенні A7A5, також потрапила під санкції у 2022 році, а компанія "A7" – цього року.

Відео дня

Попри це, бізнес "A7" продовжує зростати. Компанія запустила цифровий вексель для міжнародних розрахунків через свій підрозділ "A7-Киргизстан". Власник такого векселя може отримати стейблкоїн A7A5 у мережі Tron на свій криптогаманець на суму, що відповідає номіналу векселя. Крім того, її можна обміняти на російські рублі у відділеннях "A7" або на інші валюти.

Як зазначає Bloomberg, Європейська комісія зазвичай не коментує пропозиції про санкції до їх офіційного ухвалення. Санкції ЄС потребують підтримки всіх країн-членів і можуть змінюватися до моменту затвердження.

Станом на 26 вересня у обігу було 41,6 мільярда A7A5, їхня вартість – 496 мільйонів доларів. Загальна сума всіх операцій з A7A5 до того часу становила 68 мільярдів доларів.

Санкції проти Росії- останні новини

Європейський парламент розглядає можливість прискорити відмову від імпорту російської нафти і газу. Промисловий комітет парламенту збирається проголосувати за поправки до плану RePowerEU, що передбачають припинення імпорту нафти і нафтопродуктів із РФ уже з початку 2026 року, а також заборону на постачання російського газу з 2027 року. На відміну від санкцій, план RePowerEU є більш довгостроковим.

Єврокомісія представила план, який має дозволити урядам країн ЄС використовувати до 185 млрд євро - більшу частину з 210 млрд євро російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі. Це може відбутися без їх конфіскації, яка є "червоною лінією" для багатьох столиць і Європейського центрального банку.

Вас також можуть зацікавити новини: