Наразі зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

Через російську атаку станом на ранок 7 жовтня проблеми з енергопостачанням фіксуються у декількох областях України. При цьому на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Facebook.

"Напередодні та вже поточної доби Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Складною залишається ситуація на Сумщині. На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг", - ідеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх споживачів.

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 7 жовтня, станом на 9:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня – у понеділок. Причина – хмарна погода у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - підкреслили в "Укренерго".

Також в компанії наголосили, що наразі зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Українців закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно у години пікового навантаження на енергосистему - з 17:00 до 22:00.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

У ніч проти 5 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що жителі обласного центра та Запорізького району залишилися без світла.

Крім того, Росія вчергове атакувала енергетику Чернігівської області в ніч на 6 жовтня. Як уточнили у компанії "Чернігівобленерго", цього разу було влучання по об’єкту в Ічнянській громаді, частина якої залишилася без світла.

На Чернігівщині, зокрема і у обласному центрі, запровадили дві черги графіка аварійних відключень світла.

Вас також можуть зацікавити новини: