Вогонь перекинувся на інші резервуари.

У Феодосії триває пожежа на нафтоналивному терміналі після удару українських безпілотників у ніч на 6 жовтня. Як повідомляють моніторингові канали, вогонь перекинувся на нові резервуари.

Як повідомляє Радіо Свобода, на супутниковому знімку від 6 жовтня дим від пожежі на нафтобазі простягається на 12 кілометрів.

Водночас тг-канал "Кримський вітер" із посиланням на дані супутникової зйомки пише, що вогонь перекинувся на інші резервуари.

"5 жовтня горіли цистерни в північно-західній частині нафтобази і в східній частині. Сьогодні горять резервуари в північній частині об'єкта", - ідеться в повідомленні.

Російська влада досі офіційно не прокоментувала подію. Однак очільник анексованого Криму Сергій Аксьонов, знайшов час привітати з днем народження російського диктатора Володимира Путіна.

6 жовтня тимчасово окуповану Феодосію (Крим) атакували дрони, після прильоту яких на місцевій нафтобазі почалася потужна пожежа. За даними місцевих ЗМІ, спочатку під ударом опинився аеродром "Саки" в Новофедорівці, а незабаром стало відомо про вибухи у Феодосії.

При цьому ця нафтобаза раніше вже зазнавала українських атак - у жовтні 2024 року. Вона є найбільшою в Криму, з пропускною спроможністю в 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

