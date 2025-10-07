Відсутність постачань та обмеження патентів змушують ВМС США розбирати власну техніку для обслуговування інших одиниць, підриваючи боєготовність.

У Сполучених Штатах механіки та технічний персонал ВМС змушені розбирати на деталі винищувачі F/A-18 та атомні підводні човни Virginia, щоб підтримувати інші одиниці техніки. Причиною цього є затримки від виробників і патентні обмеження, які блокують самостійне обслуговування, пише Defence Express.

Рахункова палата США, проаналізувавши кілька програм озброєння, виявила, що Littoral combat ships, БТР Stryker та літаки F-35 також страждають від дефіциту запчастин і обмежень інтелектуальної власності. Альтернативи, такі як реверс-інжиніринг або створення запасів комплектуючих, визнані занадто дорогими, тому проблема залишається.

Аналітики застерігають, що "канібалізація" техніки допомагає лише у короткостроковій перспективі, а у довгостроковій вона зменшує кількість готових до бою літаків, кораблів і наземної техніки. Це підриває боєготовність американських збройних сил, на фоні того як українські техніки успішно відновлюють озброєння власними силами.

Щоб виправити ситуацію, військові США просувають "право на ремонт", яке дозволить проводити обслуговування в польових умовах, зменшуючи обмеження патентів та гарантій. Рахункова палата США рекомендувала прискорити впровадження цього заходу.

Як повідомляв УНІАН, група українських фахівців приїхали до США для розробки історичної угоди з Білим домом, яка передбачає передачу Вашингтону випробуваних у бойових умовах технологій безпілотників в обмін на роялті або інші компенсації.

За словами представника уряду США, завершення роботи над детальною угодою, вартість якої може становити мільярди доларів, імовірно, займе місяці.

