Графіки відключень в області не завжди збігаються з оголошеними.

Сьогодні, 7 жовтня, Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Зокрема, в Прилуках без світла залишилися понад 61 тисяча громадян.

"Сьогодні зранку ціллю ворога стала Прилуччина. Знову маємо влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів", - повідомили у "Чернігівобленерго".

Там зазначили, що енергетики оперативно приступили до відновлення і вже заживлюють споживачів.

У Чернігівській ОВА розповіли, що ворог протягом доби бив по цивільним об’єктам області. Окрім влучання по енерго- та господарських об’єктах у Прилуцькому районі, сталася пожежа у житловому будинку на околиці Чернігова, також було пошкоджено об’єкт енергомережі.

У Новгород-Сіверському районі ударними БпЛА росіяни атакували елеватор, де зберігалося зерно. В іншому населеному пункті – влучили у житло. У Корюківському районі ще один дрон атакував інфраструктурне підприємство.

У Чернігівській МВА наголосили, що енергетики відновлюють та маневрують електрикою в мережах, щоб першочергово забезпечити критичну інфраструктуру та житлові будинки і не допустити повного знеструмлення Чернігова.

"Через ці переключення іноді виникають аварії, тому графіки відключень не завжди збігаються з оголошеними. Попри атаки, усі об’єкти критичної інфраструктури були захищені, тому ворогу не вдається одночасно занурити все місто в повну темряву. "Чернігівводоканал" забезпечує подачу води та роботу каналізації, хоча через перепади електроживлення іноді трапляються аварії", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

Цієї осені Росія знову почала атакувати енергетичну інфраструктуру України, найбільші атаки – на Чернігівщині. Через це з 1 жовтня у Чернігівській області запровадили графіки відключення світла та почали розгортати пункти незламності. Вже наступного дня графіки електропостачання у регіоні стали ще жорсткішими.

Важка ситуація і на Харківщині. Як заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, через ворожі атаки по енергетичних об’єктах прийдешня зима може бути найважчою для Харкова за всі роки повномасштабної війни.

