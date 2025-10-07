Нова міра набуде чинності вже з 1 листопада 2025 року.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на вантажівки з інших країн. Про це повідомляє The Brussels Times.

Американський президент заявив, що нова міра набуде чинності вже з 1 листопада 2025 року.

Зазначається, що тарифи вплинуть на всі вантажівки середньої та великої вантажопідйомності, які в'їжджають до США.

Відео дня

За інформацією з Білого дому, це рішення прийняли з міркувань "‎національної безпеки"‎. Воно має на меті підтримати американських виробників вантажних автомобілів.

Мита Трампа - інші новини

Нагадаємо, у кінці березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткового мита на автомобілі, які імпортують з-за кордону.

На думку президента США, цей крок повинен принести Америці дохід від 600 мільярдів доларів до 1 трильйона доларів протягом наступних двох років.

Експерти дійшли до висновку, що такі заходи можуть стимулювати внутрішні інвестиції та виробництво, якщо казати про довгострокову перспективу.

Водночас фахівці попередили про можливе зростання вартості автомобілів у США у короткостроковій перспективі.

Зазначимо також, що раніше спеціалісти вже казали, що введені Сполученими Штатами мита проти Канади і Мексики можуть призвести до зростання цін на автомобілі в США на 12 000 доларів.

Однією з причин цього називали велику кількість мексиканських комплектуючих в деяких моделях авто.

Вас також можуть зацікавити новини: