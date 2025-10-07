Магазини вже готуються до поставок нових моделей Vision Pro і iPad Pro.

Авторитетний інсайдер Марк Гурман з Bloomberg у рамках своєї розсилки Power On поділився подробицями про прийдешні релізи Apple. Так, магазини вже готуються до поставок нових моделей Vision Pro і iPad Pro.

Гурман пише, що оновлений Vision Pro отримає швидший процесор (імовірно, M5), а також перероблену систему ремінців, покликану зробити гарнітуру зручнішою при тривалому носінні.

iPad Pro на M5 стане скромнішим оновленням. За винятком оновлення заліза і, судячи з інсайду Bloomberg, додаткової фронтальної камери, інших змін не передбачається. Останній на сьогодні iPad Pro (на M4) вийшов у травні 2024 року.

З огляду на те, що Гурман називає оновлення "неминучими", обидва продукти, як очкується, з'являться в продажу найближчими тижнями, а не місяцями.

Раніше на традиційному осінньому заході Apple показала нові iPhone, Apple Watch, а також AirPods 3 Pro з можливістю перекладу інших мов у реальному часі.

Журналісти і блогери у своїх оглядах зазначають, що це найкраще оновлення базового iPhone за багато років, оскільки функціонально він ніяк не відрізняється від дорожчих прошок, поступаючись їм лише в деталях. А ось iPhone Air купувати не рекомендують.

