Російському лідеру виповнилося 73 роки.

У свій 73-й день народження президент Росії Володимир Путін отримав привітання від світових диктаторів.

Одним із перших його привітав правитель Північної Кореї Кім Чен Ин. Він висловив упевненість у вічній дружбі та продовженні союзницьких відносин між двома країнами.

Диктатор зазначив, що нібито "завдяки мудрому керівництву і патріотичній відданості Путіна Росія сьогодні демонструє свою славу як світова держава". За його словами, РФ відіграє провідну роль у побудові нового, багатополярного світу.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко побажав Путіну здоров'я, щастя, благополуччя, невичерпних сил та енергії для нових успіхів на найвищій державній посаді.

"Принциповість і цілеспрямованість, вірність обов'язку і політична мудрість, виняткова відданість батьківщині і тверда воля у відстоюванні її національних інтересів здобули Вам всенародне визнання в суспільстві та повагу зарубіжних колег", - сказано в його привітанні.

Проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон також привітав Путіна. За його словами, громадяни його країни нібито "бачать у Росії надійного партнера і союзника".

Заяви Путіна

Раніше Путін погрозами відреагував на новини про ймовірність постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk. Як заявив він у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, постачання цих ракет Україні призведе до "руйнування позитивних тенденцій у відносинах Росії та США".

