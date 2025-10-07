Компанія нагадала, що вони уклали угоду з AMD на розробку пристроїв.

Останнім часом ходить багато чуток про те, що Microsoft поки не впевнена, чи буде вона робити наступне покоління Xbox. У підсумку дійшло до того, що компанія виступила із заявою, яка спростовує цю інформацію.

Компанія випустила заяву для Windows Central, підтвердивши, що активно працює над новим поколінням пристроїв під брендом Xbox, заснованих на залізі AMD:

"Ми продовжуємо інвестувати у власні консолі та пристрої, спроектовані та вироблені Xbox. Детальніше про це можна дізнатися в нашій угоді з AMD".

Раніше в мережі з'явилися припущення, що підвищення цін на Game Pass може бути частиною стратегії зі згортання ігрового напряму. Однак Microsoft нагадала про укладене влітку партнерство з AMD, у рамках якого планується випуск нового покоління консолей Xbox.

Відео дня

Як говорила президент Xbox Сара Бонд, компанії уклали стратегічну багаторічну угоду про спільну розробку процесорів для майбутніх пристроїв, як для домашніх консолей, так і для портативних рішень.

AMD створить кастомні чіпи для обох платформ, зберігши зворотну сумісність з архітектурою Scarlett, використовуваною в Xbox Series.

Раніше інсайдер розповів, чому Xbox скасувала свою оригінальну портативну консоль. Компанія не змогла домовитися з AMD.

