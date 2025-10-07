Російські шпигуни, видаючи себе за дипломатів, часто керують активами або операціями за межами країн перебування.

Уряди країн Європейського Союзу домовилися обмежити поїздки російських дипломатів усередині блоку. Це є відповіддю на сплеск спроб саботажу, які, за даними розвідувальних служб, часто здійснюються шпигунами, що працюють під дипломатичним прикриттям, пише Financial Times.

Зазначається, що нові правила зобов'яжуть російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, інформувати уряди інших країн про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Розвідувальні служби ЄС повідомляють, що російські шпигуни, видаючи себе за дипломатів, часто керують активами або операціями за межами країн перебування, щоб краще вислизнути від контррозвідувального спостереження.

"Вони відряджені в одне місце, але працюють в іншому", - заявив високопоставлений дипломат ЄС, посилаючись на розвідувальні доповіді. "Розвідувальні служби приймаючої країни знають, чим вони займаються, але якщо вони перетинають кордон, цій країні стає складніше стежити за ними".

Міністр закордонних справ Праги Ян Ліпавський заявив, що обмеження необхідні.

"Не існує "Шенгену для Росії", тому не має сенсу, щоб російський дипломат, акредитований в Іспанії, міг приїжджати до Праги, коли йому заманеться", - заявив він FT. "Ми повинні суворо дотримуватися принципу взаємності при видачі короткострокових дипломатичних віз відповідно до Віденської конвенції".

Ця ініціатива є частиною нового пакета санкцій, що розробляється Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для ухвалення пакета заходів потрібна одноголосна підтримка, при цьому джерела, обізнані про перебіг переговорів, повідомили, що Угорщина, остання країна, яка виступила проти санкцій, зняла вето.

Однак ухвалення закону може бути відкладено через суперечку щодо прагнення Австрії включити ще один захід, який зняв би санкції з активів, пов'язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати банку Raiffeisen збитки, понесені в Росії.

"За словами офіційних осіб, посли щонайменше десятка інших столиць заявили минулого тижня, що не можуть підтримати пакет заходів, якщо пропозицію Австрії буде прийнято. Подальші переговори відбудуться в середу", - пише FT.

Росія посилює агресію проти НАТО

Як зазначають аналітики ISW, Росія вступила в першу фазу підготовки для переходу до більш високого рівня війни з НАТО.

При цьому вказується, що такими провокаціями Росія прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО. А широкий спектр типів і місць атак покликаний створити відчуття того, що загроза насильства поширюється по всій Європі.

