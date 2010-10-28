Церемонія відкриття Межиріченського гірничо-збагачувального комбінату

29 жовтня 2010 року в Іршанському районі Житомирської області відбудеться церемонія відкриття Межиріченського гірничо-збагачувального комбінату. Продукція комбінату використовується для виробництва диоксиду титану, що застосовується у виробництві лаків, фарб, емалей, паперу, косметичних засобів та засобів особистої гігієни. Межиріченський ГЗК входить у групу компаній Дмитра Фірташа Group DF. Початок заходів о 12:00. Надається транспорт, збір о 8:40 біля станції метро «Житомирська» (у напрямку міста «Житомир»). Виїзд у Київ о 15:00-15:30. Акредитація до 20:00 28 жовтня за телефоном +38 050 330 22 32.

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