Ціни на цукор можуть підскочити майже на 20%

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» прогнозує зростання цін на цукор у країні на 5-18% у грудні 2010 р. – січні 2011 р. Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив голова правління НАЦУ «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

«Ми прогнозуємо, що 1-1,1 тис. дол. за тонну, тобто 7,5-8,5 грн. за кг, буде відпускна ціна», - повідомив М.ЯРЧУК, зазначивши, що на сьогодні відпускна ціна цукру становить 7,15-7,2 грн./кг. При цьому, за даними асоціації, собівартість виробництва цукру цього сезону висока й досягає 6,5 грн./кг.

«Ціна почне зростати після закінчення переробки буряка – в грудні-січні. Зростання не буде різким, тому що грає роль те, що зараз сезонне перевиробництво. Цукор виробляється 2 місяці, а реалізується протягом року. Сьогодні його пропозиція вища, ніж попит, а через деякий час вирівнюватиметься», - пояснив він.

При цьому М.ЯРЧУК зазначив, що великий вплив на внутрішні ціни на цукор має світовий ринок. «Все залежатиме від того, яка буде світова ціна, тому що в світі дефіцит цукру відчувається. Ціна на світовому ринку постійно зростає, а це впливає на наш ринок, тому що ми залежимо від світової ціни й ціни на цукор-сирець. Усі ці чинники свідчать про те, що ціна може бути стабільною, але високою», - додав М.ЯРЧУК.

За його словами, наступного року світова ціна на сирець диктуватиме ціну на білий цукор на внутрішньому ринку. «Сьогодні 780 дол. коштує тонна цукру-сирцю в Одесі, й світові аналітики говорять, що вона ще на 10% збільшиться. Можна спрогнозувати, що цукор із цукру-сирцю теж буде за високою ціною», - зазначив М.ЯРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, «Укрцукор» знизив на 20% прогноз виробництва цукру з буряка врожаю 2010 р. – до 1,6 млн. тонн. При цьому, за прогнозами Міністерства аграрної політики, цього року в Україні буде вироблено 2 млн. тонн цукру з буряка врожаю 2010 року. Раніше міністерство прогнозувало виробництво цукру в 2,1-2,2 млн. тонн.

При цьому, за даними Державного комітету статистики України, в Україні на 1 листопада ц.р. урожай цукрового буряка становив 11,7 млн. тонн. - це на 50,4% більше, ніж на 1 листопада минулого року.

За прогнозами Міністерства аграрної політики, цукрового цього року планується зібрати більше 15 млн. тонн.

У 2009 році врожай в Україні цукрового буряка становив 10 млн. тонн.