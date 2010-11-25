Необхідність віддати газ RosUkrEnergo змусить натиснути на боржників

Рішення Верховного Суду України, згідно з яким НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути компанії RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м природного газу, стане відправною точкою нової кампанії з боротьби з боржниками за газ.

Про це УНІАН повідомив експерт з енергетичних питань, глава Української асоціації виробників альтернативного твердого палива Іван НАДЄЇН.

За його інформацією, пов`язано це з низькою платіжною дисципліною в галузі і дефіцитом грошових коштів у НАК «Нафтогаз України».

«За поставки природного газу у жовтні НАК «Нафтогаз України» розрахувався за допомогою залучення кредиту у державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», оскільки комерційні банки не готові давати у борг. Це свідчить про те, що НАК «Нафтогаз України» найближчим часом потрібно буде починати жити своїм коштом, а не в кредит», - підкреслив І.НАДЄЇН.

За його словами, основні боржники НАК «Нафтогаз України» - це населення, бюджетні організації і теплокомуненерго. «Тільки за період з 1 жовтня по 19 листопада теплокомуненерго заборгували НАКу 1,52 млрд. грн. Ще 1,76 млрд. грн. становить борг за попередній опалювальний сезон. Рівень оплати ТКЕ становить 22%, що, м`яко кажучи, призводить до вимивання оборотних коштів НАК «Нафтогаз України» і загрожує компанії банкрутством», - відзначає експерт.

За словами експерта, це призведе до зниження об`ємів газу, що відпускається, та інших методів з вибивання боргів.

«Наскільки відомо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зобов`язав постачальників (здебільшого облгази), а також продавців газу відкрити рахунки у держбанках для моментального зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ. І це тільки перший крок. Далі нас чекають пеня і штрафи за прострочення платежів», - сказав І.НАДЄЇН.

Експерт відзначає: ситуація в галузі залишається украй важкою і поліпшити її можна лише за допомогою реформ – розвитку відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності у промисловому секторі і модернізації житлово-комунального господарства.

«На одиницю виробленої продукції ми все ще витрачаємо в 4-5 разів більше газу, ніж це робиться в світі, а втрати тепла в мережах перевищують 13%. Це недозволена розкіш за умов, коли ціна газу становить 240-250 дол. за 1 тис. куб. м.», - підбив підсумок І.НАДЄЇН.