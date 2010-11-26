Мінфін змагається з Бродським за контроль над гральним бізнесом

Міністерство фінансів України запросять взяти участь у GREF (Gaming Regulators European Forum) — форумі, який організують європейські регулятори грального ринку, що може означати визнання європейськими колегами за Мінфіном статусу регулятора українського гамблінг-ринку. Про це пише COMMENTS.UA.

Закріпивши за собою таке становище, зазначає видання, міністерство отримає додаткові аргументи на користь ухвалення парламентом саме його варіанту проекту закону «Про азартні ігри». Сьогодні існує два варіанти законопроекту «Про азартні ігри» - Мінфіну і Держкомпідприємництва, відзначає видання.

У загальних рисах обидва документи досить схожі, проте експерти відзначають деякі кардинальні відмінності, які і стали каменем спотикання для двох відомств: у Держкомпідприємництві вважають, що повну заборону необхідно накласти тільки на діяльність казино-онлайн і залів гральних автоматів, а Мінфін пропонує додати до цього чорного списку букмекерську діяльність.

Працювати «дозволені» гральні заклади можуть тільки у гральних зонах, розташованих на території Кримського півострова (виключаючи Севастополь), і на курортах: Трускавець, Моршин, Буковель, Мукачеве і Славське. У Держкомпідприємництва ж ширший список «гральних зон».

Крім того, пише COMMENTS.UA, у Мінфіні вважають, що Україні потрібна окрема структура - Національний організатор азартних ігор, який вирішуватиме, кому передати право сім років «грати» на ринку. Щоправда, підкреслює видання, заплатити за нього доведеться 40 млн. грн. Самому ж національному оператору ліцензія коштуватиме лише 1 тис. грн., відзначає видання.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набрав чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.