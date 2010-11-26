У Донецьку відбулася панахида та мітинг пам'яті жертв голодоморів

В Донецьку на Рутченковому полі відбулася поминальна панахида та мітинг до Дня пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході, зокрема, взяли участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Борис АДАМОВ, голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, організації і політичні партії, представники церков.

«Голодомор 1932-1933-го - це справжня українська катастрофа ХХ століття», - зазначив під час мітингу голова облради, підкресливши, що «від голоду, масових репресій і депортацій Україна втратила більше, ніж за роки Першої світової та громадянської війни».

«Я знаю розповіді людей, що пережили ті страшні часи. Серед них були також мої рідні. Тому я вважаю недоречними будь-які дискусії з цього приводу, - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ. - Голодомор дійсно був. Це дуже трагічний момент нашої історії, і ми повинні пам`ятати про це, пам`ятати людей, що загинули в ті часи».

Голова обласної ради також заявив, що «всі ми, вся Донецька область разом з державою, зберігаємо в серці страждання тих безвинних людей, які загинули під час Голодомору».

В свою чергу заступник голови Конгресу Українських Націоналістів Марія ОЛІЙНИК зазначила, що дії деяких нинішніх владних структур України, в тому числі народних депутатів України, які заперечують Голодомор 1932-33 років, як геноцид українського народу, є «великою зневагою для всіх українців світу».

За її словами, якщо українським владоможцям велетенська кількість документальних свідчень «не допомагає сприйняти загибель мільйонів співвітчизників як геноцид, а отже як злочин проти людства, значить вони не вважають українське суспільство, тобто власних виборців, частиною людства».

Вона нагадала, що Служба Безпеки України 22 травня 2009 року порушила кримінальну справу за фактом чинення геноциду в Україні 1932-33 років за ознаками злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України «геноцид», з метою розслідування обставин масового штучного вбивства голодом українського народу. 13 січня 2010 року апеляційний суд Києва, розглянувши матеріали справи, порушеної СБУ за фактом цього злочину, ухвалив постанову, в якій підтвердив висновок досудового слідства, що керівництво більшовицького тоталітарного режиму у 1932-33 роках на території Української РСР вчинили геноцид частини української національної групи.

«Висновок слідства і постанова суду, які не були ані оскаржені, ані скасовані, підтвердили легітимність кваліфікації Голодомору, як геноциду Законом України про Голодомор 1932-33 років в Україні», - підкреслила М. ОЛІЙНИК.

Мітинг на Рутченковому полі в Донецьку, де поховано біля 50 тис. репресованих та померлих від голоду людей, закінчився покладанням квітів до пам’ятника загиблим.

Також сьогодні, напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, в Донецьку відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, до меморіальної дошки на корпусі Донецької музичної академії ім. Сергія Прокоф’єва, де в 1930-ті роки було розташоване управління НКВС, а також покладання квітів та мітинг біля каменя жертвам Голодомору в Київському районі м.Донецька.