Екс-мер Сімферополя впав і зламав хребет
19:25, 06 грудня 2010Суспільство
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Неофіційна інформація
Мер Сімферополя в 2006-2010 роках, депутат кримського парламенту Геннадій БАБЕНКО зламав хребет, впавши у ванній кімнаті.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на неназваних лікарів.
Г.БАБЕНКО зараз перебувати на лікуванні у лікарні.
В інформації, яка з`явилася сьогодні, йдеться, що інцидент стався у третій декаді листопада.
Загрози для життя Г.БАБЕНКО немає.
На сьогодні стан екс-мера оцінюється медиками як стабільний.
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