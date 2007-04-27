Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у вечорі-реквіємі з нагоди 60-ї річниці акції «Вісла».

Як повідомляє прес-служба глави держави, вечір-реквієм відбувся у Львівському національному оперному театрі.

«Безумовно, для української нації сьогодні день суму і день нашого болю. Сьогодні Україна вшановує 60-ту річницю подій, які чорною сторінкою увійшли до буття всього українства», – сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись зі сцени до співгромадян. Він нагадав, що 60 років тому майже 150 тисяч українців були примусово виселені і розселені по чужих землях із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя.

«Винуватець операції – комуністичний тоталітарний режим. Цей злочинець має бути нарешті і остаточно засуджений. Україною, Польщею, світом», – наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що 5 квітня ц.р. підписав Указ про заходи до 60-х роковин операції «Вісла». Документ передбачає створення списків депортованих у різні часи українців та збір і публікацію документів і свідчень очевидців.

Крім цього, шість західноукраїнських областей узяли під свою опіку відбудову 44 поховань українців на території Польщі згідно з Міждержавним протоколом про спільні дії на 2005–2007 роки.

Завтра, 28 квітня, В.ЮЩЕНКО має намір підписати указ про відзначення відомих громадських діячів України, Канади, Польщі, інших країн, які найбільше долучилися до вшанування української історичної пам’яті.

Президент відзначив, що Україна і Польща «послідовно і толерантно продовжуватимуть процес відновлення історичної правди та справедливості». При цьому він наголосив, що минуле не повинно сковувати обидві нації. «Прощення – це риса великих народів. Глибоке, братнє примирення – це єдиний шлях до нового життя, яке творять український і польський народи», – сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, стратегічне партнерство між Україною і Польщею – одна з найбільших історичних перемог двох народів.

Президент також запевнив українську діаспору в Польщі, що Україна робитиме все можливе для задоволення її національних прав, створення нових центрів української культури, відкриття українських шкіл.

Він підтвердив тверду позицію української влади задля забезпечення потреб польської громади в Україні, яка є «невід’ємною і життєво важливою часткою нашої великої родини».

«Почуття взаємної поваги і почуття гідності мають бути опорою нашого діалогу. Саме так ми зуміємо застерегтися від помилок минулого і захистити наше співжиття від історичних стереотипів й упередження», – сказав Президент.

Після офіційної частини глава держави переглянув концертну програму.