КМДА: вхід на кладовища для всіх священників відкритий

Перший заступник начальника Головного управління ритуальних послуг Київської міської державної адміністрації Михайло КУТІЩЕВ спростовує інформацію щодо монополії на проведення поховань священиками Української православної церкви Московського патріархату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Із упевненістю заявляю, що ця інформація неправдива. Люди самі обирають священика, який проводитиме обряд поховання, залежно від свого віросподівання. Вхід на столичні кладовища, як і завжди, відкритий для священиків різних конфесій. Головне управління ритуальних послуг ніколи не втручалось і не втручатиметься у справи церковні», – сказав М.КУТІЩЕВ.

Як повідомлялося, Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ направив голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ лист з проханням розібратися у ситуації із відстороненням священиків Української православної церкви Київської патріархату від проведення поховань.

Зокрема, вказується у повідомленні УПЦ КП, прикладом цього стали скандальні події щодо відсторонення керівництвом київського спецкомбінату ритуальних послуг духовенства Київського патріархату від звершення похоронів.

Так, за даними УПЦ КП, керівник спецкомбінату Олексій ГОРОВИЙ отримав від керуючого справами УПЦ МП архієпископа МИТРОФАНА лист, у якому висловлюється стурбованість тим, що на кладовищах Києва «з’явилися особи, які видають себе за священнослужителів Української православної церкви і звершують відспівування та поминання». В листі перелічені ці «особи» і стверджується, що «всі чини й таїнства, звершені ними, вважаються недійсними».

Виявляється, підкреслили в УПЦ КП, що список складений зі священиків Київського патріархату. “На листі є резолюція керівника управління ритуальних послуг м. Києва О.ГОРОВОГО: «До відома та використання в роботі». З такою резолюцією копії листа були розіслані на місця”, - стверджується у повідомленні УПЦ КП.

Для реалізації цієї вказівки на практиці “священикам Московського патріархату надана можливість приймати замовлення на поховання як на спецкомбінаті, так і безпосередньо в моргах міста. Виділено місце для прийому цими священиками громадян і на окремих кладовищах”, йдеться в повідомленні УПЦ КП.

Водночас священики Київського патріархату такої можливості позбавлені, чим порушено як принцип рівного ставлення держави до конфесій, так і права віруючих, які не належать до Московського патріархату, наголосили в УПЦ КП.