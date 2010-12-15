У рамках конгресу «Благодійна Україна» відбудеться круглий стіл «ЗМІ і благодійність»

Оргкомітет I Національного конгресу «Благодійна Україна» запрошує журналістів до участі в круглому столі «ЗМІ і благодійність».

Захід пройде 16 грудня 2010 року в Києві, в Міському будинку вчителя (вул. Володимирська, 57, 3 поверх, Велика вітальня). Початок о 10:15.

До обговорення запропоновані такі питання:

· як виробити дієвий механізм ведення національних і регіональних інформаційних благодійних кампаній;

· як зробити соціальну рекламу ефективним інструментом поширення благодійної інформації в українському суспільстві;

· як знайти баланс між бізнес-інтересами українських медіа та необхідністю інформаційної підтримки доброчинних і громадських ініціатив.

Ключові спікери – почесний голова Незалежної асоціації телерадіомовників України Тетяна Лебедєва, ведучий програми «Свобода слова на ICTV» Андрій Куликов. Модератор заходу – керівник бюро журналістських розслідувань «Свідомо» Єгор Соболєв.

Під час круглого столу будуть презентовані результати соціологічного дослідження на тему «ЗМІ і благодійність», які на замовлення Оргкомітету Конгресу провела консалтингова компанія «ПроМова».

У продовження заходу Оргкомітет запрошує усіх бажаючих до неформального спілкування під час медіа-ланчу.

Зареєструватися на участь у круглому столі можна за телефоном (067) 662-47-06. Контактна особа – Ольга Кваша.