Королевська: сьогодні ми розчистили шлях до "мовчазної згоди"

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ «Про внесення доповнення до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності за проведення господарської діяльності із застосуванням принципу «мовчазної згоди» (№ 6339).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, принцип «мовчазної згоди» було введено в Україні 30 грудня 2009 року. Це європейська норма, яка значно полегшує життя підприємців, вона спрямована на боротьбу з корупцією і підвищення інвестиційної привабливості країни. Виходячи з даного принципу, урядовці позбавляються можливості вимагати хабарі, оскільки «мовчазна згода» припускає позитивне для підприємця рішення, у разі, якщо урядовець затягує відповідь, не видає дозвільні документи, які були подані в повному обсязі і в установленому порядку. Проте дотепер цей закон не запрацював на повну силу.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, однією з основних проблем українського законодавства є, з одного боку, ігнорування місцевими урядовцями законів, а з іншого - суперечності у різних законах, через які блокується практична реалізація корисних для економіки і суспільства норм.

«Принцип «мовчазної згоди» замість того, щоб працювати і підвищувати рівень конкурентоспроможності законодавчої бази України на світовому ринку інвестицій і давати поштовх для розвитку бізнесу, став, по суті, своєрідною декларацією про наміри. Він не застосовується, незважаючи на те, що більшість народних обранців рік тому проголосувала за його запровадження», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Підтримана сьогодні поправка дозволяє усунути суперечності у законодавстві, які вносять дисбаланс у практичну реалізацію принципу «мовчазної згоди». Йдеться про статтю 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій передбачена відповідальність за проведення господарської діяльності без отримання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його отримання передбачене законом.

«Нам не потрібні подібні колізії у законодавстві, якими можуть скористатися нечисті на руку урядовці. Адже, по суті, на сьогодні у нас є «діра» у нормах закону. Ну, а якщо така діра існує, то, напевно, знайдуться охочі нею скористатися. Сьогодні ми цю можливість ліквідували і розчистили шлях для повсюдного запровадження «принципу мовчазної згоди», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.