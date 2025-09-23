Прем'єр-міністр зауважив, що за потреби пункти пропуску знову припинять роботу.

Польща вночі 25 вересня відкриє кордон з Білоруссю. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск на засіданні уряду, пише Polsat News.

"Хотів повідомити вас, що ми разом із міністром внутрішніх справ, який сьогодні видасть відповідне розпорядження, вирішили знову відкрити прикордонні пункти - залізничні та автомобільні", - зазначив він.

Також Туск нагадав, що закриття кордону будо зумовлене військовими навчаннями "Запад-2025" у Білорусі, які становили "підвищену загрозу" для Польщі. За його словами, відкриття кордонів зараз є "найрозумнішим кроком" з боку польського уряду. Однак він допустив, що за потреби вони знову будуть закриті.

"Якщо виникне потреба, зросте напруженість або посилиться агресивна поведінка наших сусідів, ми не вагатимемося і приймемо рішення знову закрити пункти пропуску", - додав прем'єр-міністр Польщі.

Польща закрила кордон із Білоруссю: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 9 вересня Туск оголосив, що Польща повністю закриє кордони з Білоруссю через військові навчання "Запад-2025", які та проводила разом з Російською Федерацією. Також прем'єр-міністр наголосив, що відповіддю на такі агресивні російсько-білоруські маневри будуть навчання польської армії та союзних сил.

У Росії відреагували на рішення Польщі про закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Речниця Міністерства закордонних справ країни-агресорки Марія Захарова заявила, що такий крок матиме "наслідки". За її словами, до участі у спостереженні за цими навчаннями запрошували представників усіх країн ОБСЄ, зокрема й Польщі, але, як вона висловилася, "Варшава демонстративно проігнорувала ухвалені як жест доброї волі рішення про перенесення маневрів від польських кордонів до центральної частини Білорусі та зниження кількості задіяного в них особового складу і військової техніки".

