Науковці займуться додатковими дослідженнями впливу диму на врожай.

Дим від лісових пожеж у Канаді допоміг протидіяти екстремальній спеці, що позитивно вплинуло на цьогорічний врожай каноли (канадського сорту ріпаку). Несподіваний факт суперечить думці вчених про шкідливість диму для сільського господарства, повідомляє Reuters.

Західні провінції Канади переживають другий за масштабами сезон лісових пожеж за останні десятиліття, спричинений більш спекотними та сухими умовами через зміни клімату. Деякі фермери, що вирощують ріпак, кажуть, що бачать несподівану користь від задимленого літнього неба – за умови, що це відбувається в липні, коли рослини квітнуть.

Минулого літа висока температура і пекуче сонце спалили жовті квіти каноли і знищили їх пилок, що призвело до зниження врожаю в західній частині Канади. Цього літа дим від лісових пожеж затягнув небо в липні і захистив молодий урожай від палючих променів сонця.

Дим захищає ніжні пелюстки квітів і пилок рослин від сильної спеки та сонячного світла, пом'якшуючи наслідки посухи, яка тривала майже все літо. Це відкриття суперечить думці вчених, що довгі періоди сильного задимлення мають переважно негативний вплив на врожайність та якість продуктів харчування.

За припущеннями експертів, дим допоміг знизити температуру та приглушити сонячне світло. Також його охолоджуючий ефект компенсував високі денні та нічні температури, які можуть зашкодити врожаю під час цвітіння.

При цьому дим, ймовірно, здебільшого шкідливий для найпоширеніших культур Північної Америки, таких як кукурудза та соя, оскільки зменшує тепло та сонячне світло, необхідні рослинам для росту.

Але канола, яку вирощують переважно на прохолодних північних рівнинах Північної Америки, Європи та Китаю, а також як озиму культуру в Австралії, не любить спеку. Високі температури вкрай погано впливають на пилок ріпаку, перешкоджаючи заплідненню та виробництву насіння. До того ж надто активне сонце може спалити пелюстки квітів.

Науковці кажуть, що їм потрібні додаткові дослідження. Попри свідчення фермерів про переваги для цьогорічного врожаю, вони зазначають, що дим також може уповільнити та послабити розвиток культури в подальшому.

Слід зазначити, що туман може руйнувати хлорофіл, необхідний для фотосинтезу, та знижувати ефективність ферментів, які мають вирішальне значення для розвитку рослин.

Канада - найбільший у світі виробник каноли, вирощуючи її на площі 8,5 мільйона гектарів у смузі вздовж величезних північних лісів країни. Її насіння подрібнюють для виробництва кулінарної олії, біодизеля та кормів для тварин.

Зміни клімату в світі та реакція вчених

Через зміни клімату південний захід Франції вразила наймасштабніша пожежа за останні 70 років, яка знищила тисячі гектарів знаменитих виноградників. Через шалену спеку і серпневу посуху прогнози на врожай невтішні.

Виклики природи та зміни клімату змушують науковців задуматися над відкриттям глобального центру швидкої оцінки врожаю за допомогою знімків з космоса та штучного інтелекту, аби запобігти голоду в світі. Свій перший і найбільш грунтовний досвід вони отримали в Україні.

