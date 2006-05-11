До армії братимуть до 40 років

На службу за контрактом до Збройних сил України прийматимуться громадяни у віці до 40 років (раніше граничний вік прийому на контрактну службу становив 30 років).

Відповідні зміни до указу від 7 листопада 2001 року №1053 «Про положення про проходження служби відповідними категоріями військовослужбовців» розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також, згідно зі змінами, на службу за контрактом прийматимуться громадяни України, які відслужили шість місяців строкової служби, а не рік, як було до цього.

Окрім цього, тепер військовослужбовці строкової служби, які під час її проходження оволоділи в повному обсягу професійними навиками, були зразковими і дисциплінованими, можуть бути звільнені в запас достроково. Таке рішення приймає командир військової частини, але не раніше, ніж вийде відповідний указ Президента. Зокрема, солдати і сержанти можуть бути звільнені в запас не раніше, ніж через 11 місяців (раніше - 16), матроси і старшини - не раніше, ніж через 17 місяців (раніше - 22 місяці), - особи з вищою освітою - через 8 місяців (раніше 12).

Також документом термін строкової служби солдатів і сержантів з 18 зменшується до 12 місяців, а матросів і старшин - з 24 до 18 місяців. А військовослужбовцям з вищою освітою термін строкової служби скорочено з 12 до 9 місяців.

Водночас у прес-службі Міноборони УНІАН повідомили, що вже впродовж року, а саме: після обрання Віктора ЮЩЕНКА Президентом України, термін строкової служби було зменшено – для солдатів і сержантів становить 12 місяців, матросів і старшин - 18 місяців, для військовослужбовців з вищою освітою до 9 місяців.

Указом вноситься ряд інших змін і доповнень у положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.