Найбільший світовий перевізник запускає новий маршрут в обхід Ормузької протоки

Зв’язок Європи та Близького Сходу забезпечать через Червоне море.

Найбільша в світі контейнерна компанія Mediterranean Shipping Company (MSC) зі Швейцарії оголосила про відкриття нового маршруту Європа - Червоне море - Близький Схід Експрес, повідомляється на сайті компанії.

У MSC відзначають зростаючий попит на перевезення з Європи до Червоного моря з урахуванням складної ситуації на Близькому Сході.

Нова транспортна магістраль пов’яже європейські порти прямим сполученням з портом імені короля Абдулли, одним з найшвидше зростаючих контейнерних портів у світі, розташованим на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії, економічною столицею саудитів Джиддою та йорданським портом Акаба.

З порту короля Абдулли маршрут пролягатиме суходолом до пунктів призначення у Перській затоці.

"Маршрут розроблений для надання надійних, ефективних та конкурентоспроможних варіантів перевезення з покращеними термінами транзиту, що підходять для всіх видів вантажів", - запевняють в компанії.

Перший рейс відправиться з нідерландського Антверпена вже 10 травня за таким маршрутом: Гданськ - Клайпеда - Бремерхафен - Антверпен - Валенсія - Барселона - Джоя-Тауро - Абу-Кір - порт короля Абдулли - Джидда - Акаба.

Усі європейські пункти відправлення - від Північно-Західної Європи та Скандинавії до Західного Середземномор'я, Адріатики та Східного Середземномор'я до Чорного моря - будуть обслуговуватися через місцеву мережу MSC.

Блокування Ормузу - останні новини

Через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки зі значними економічними наслідками зіткнулися країни по всьому світу. В Індії та Бангладеш закриваються фабрики, в Ірландії, Польщі та Німеччині не вистачає пального для авіаперевезень, а у В’єтнамі, Південній Кореї та Таїланді запровадили обмеження на споживання електроенергії.

За оцінками аналітиків, вже до кінця травня у світі мають закінчитися запаси нафти. При цьому ціни на енергоносії не відображають масштабів скорочення поставок, оскільки ринки не знають, як поводити себе в подібних умовах.

