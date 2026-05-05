Коли можна не з’явитися за повісткою: в ТЦК назвали причини і процедуру

При ігноруванні повістки може бути покарання – аж до позбавлення волі до 5 років.

Серед поважних причин, які дають право не з’явитися у разі отримання повістки, є хвороба, стихійні обставини, воєнні дії, смерть близьких.

Про це повідомляє у Facebook група комунікацій Сумського обласного Територіального центру комплектування та соіальної підтримки (ТЦК та СП).

Зазначається, що виклик до ТЦК та СП під час мобілізації здійснюється повісткою, яку можуть вручити особисто або надіслати поштою.

"Вона може бути паперовою або згенерованою через державний реєстр і має однакову юридичну силу. Повістка надсилається за адресою проживання або реєстрації. Отримати рекомендований лист на пошті потрібно протягом 3 днів", - сказано в повідомленні.

Строк явки:

до 7 діб (з обласних центрів);

до 10 діб (з інших населених пунктів).

В ТЦК зазначають, що у разі отримання повістки громадянин зобов’язаний з’явитися у визначений час.

"Якщо це неможливо - потрібно повідомити ТЦК протягом 3 днів і підтвердити причину документально. Поважні причини: хвороба, стихійні обставини, воєнні дії, смерть близьких та інші об’єктивні причини", - йдеться в повідомленні.

В ТЦК попередили, що за неявку передбачено штраф, можливий розшук, а при систематичному ухиленні – кримінальна відповідальність. Ігнорування бойової повістки карається позбавленням волі від 3 до 5 років (ст. 336 Кримінального кодексу).

Звільнення від призову

Як повідомляв УНІАН, згідно з чинним законодавством, низка категорій громадян мають право на звільнення від призову. У травні 2026 року продовжують діяти як підстави для повної непридатності до служби, так і причини для тимчасового відстрочення - від стану здоров'я до сімейних обставин і критично важливої роботи.

