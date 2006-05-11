На заводі в Полтаві страйк припинено

Страйк робітників і інженерно-технічного складу, який сьогодні з ранку розпочався в цехах ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод», який входить до складу концерну «Укрросметал», припинено.

Про це УНІАН повідомив в.о. директора підприємства Сергій ЄВСТРОПОВ. «Страйк припинено. Він був викликаний затримкою зарплати. Ми за трудовим договором повинні були з 5 по 10 число виплатити зарплату. Виплатили сьогодні. Люди приступили до роботи», - сказав С.ЄВСТРОПОВ. Разом з тим на підприємстві повідомляють про те, що робітники невдоволені рівнем зарплати.

Директор ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод», де сьогодні був страйк робітників та інженерно-технічного складу, Олександр МІНЕЦЬ звільнився за власним бажанням. Його обов`язки покладено на головного інженера Сергія ЄВСТРОПОВА. Про це УНІАН повідомив сам С.Євстропов.

«Олександр Федорович звільнився із заводу за власним бажанням два дні тому. За трудовим законодавством він має на це право. Виконання обов’язків директора покладено на мене», - сказав С.Євстропов.

За його словами, відповідно до чинного законодавства будуть призначені збори акціонерів і вибраний новий директор підприємства.