Путін і Баррозу сподіваються знайти компроміс

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН і Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сподіваються, що їм вдасться домовитися щодо т.зв. Третього енергетичного пакету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції за підсумками переговорів.

«Сьогодні ми знову порушили тему і Третього енергетичного пакету, чітко окреслили свою стурбованість деякими параметрами цієї ініціативи», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що головною проблемою цього європейського законодавчого пакету в області енергетики є те, що він порушує положення існуючої двосторонньої угоди про співпрацю між Росією і ЄС.

«Я вважаю, і я намагався довести нашим партнерам, що він суперечить чинній базовій угоді. де йдеться про непогіршення діяльності наших підприємств на ринках партнерів. А Третій енергетичний пакет абсолютно очевидно погіршує діяльність наших енергетичних компаній», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що, на думку російської сторони, йдеться фактично про конфіскацію власності.

У відповідь на ці заяви Президент Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ сказав, що, на думку європейської сторони, пакет законодавства ЄС, що називається третім енергетичним, не є дискримінаційним. Проте російський прем`єр вирішив додати ще аргументів на свою користь.

«Нам говорять: «Ті, хто володіє газом, не повинні володіти транспортом». Ось «Газпром» разом з європейськими партнерами (німцями, голландцями) побудували трубу по Балтійському морю, по дну. Нам говорять: пустіть туди третього учасника. Куди його пустити? Газ ми видобуваємо в Росії разом, транспортуємо його по нашій спільній власності. Куди ми пропустимо третього партнера? У трубу? Там дірку просвердлять? Звідки він газ візьме?», - заявив В.ПУТІН.

«Нам говорять: а ви, по суті, до чого зводите? Продайте на вході в Євросоюз, і з`явиться третій учасник – власник цього газу. Але якщо він купить, цей третій учасник, він же маржу має, прибуток отримати від своєї роботи? Він же повинен заробити на цьому бізнесі. Раз – відразу ціна зросте», - продовжив російський прем`єр.

Він також додав, що якщо транспортними мережами ЄС володітимуть невеликі компанії – це теж призведе до підвищення цін.

«Ось цей транспортний бізнес в області енергетики дуже низькорентабельний – 8-10%. І якщо всі ці труби будуть розібрані дрібними компаніями, вони повинні будуть виживати. Вони вам відразу підвищать тариф на транспорт – ще одне підвищення на енергоносії. Це достатньо проста річ», - сказав В.ПУТІН.

«Остаточний вибір форм регулювання, звичайно, за Єврокомісією, за нашими партнерами. Ми доводитимемо перевагу свого підходу, вони висловлюють свою позицію. Ще раз хочу підкреслити: впевнений, що ми знайдемо прийнятне рішення», - завершив російський прем`єр свою спробу переконати Президента Єврокомісії прямо в залі для прес-конференцій.

Президент Єврокомісії ще раз висловив переконання в тому, що Брюсселю і Москві вдасться знайти прийнятне рішення, а також підкреслив, що законодавство ЄС не є дискримінаційним.

«Воно може застосовуватися і до російських компаній, і до норвезьких компаній, до будь-яких компаній і до наших власних компаній в Євросоюзі», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, Третій енергопакет набуває чинності цього року. Згідно з його положенням, виробник газу не може володіти також і шляхами доставки газу. Згідно з законодавством, існує кілька варіантів розділення компаній.