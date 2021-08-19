Найбільш толерантними є покоління Незалежності, особливо 16-24 роки.

47% опитаних українців негативно ставляться до ЛГБТ спільноті, 42% - до чайлдфрі.

Такі дані соціологічного опитування "Покоління незалежності: цінності та мотивації" оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Як показує аналіз цінностей, українці охоче декларують важливість універсалізму та доброти, однак вони не виявили терпимості у блоці дослідження толерантності. 47% негативно ставляться до ЛГБТ спільноти, 42% - до чайлдфрі (люди, які вирішили не мати дітей), близько половини ставляться до них нейтрально, 7-8% - позитивно.

Ставлення до людей, які не вірять у Бога, більш толерантне: лише 28% їх не сприймають, а 63% загалом ставляться нейтрально, 8% - позитивно.

В дослідженні сказано, що молоді жінки 16-24 років створили окремий тренд за рівнем високої толерантності – з них третина ставиться позитивно до ЛГБТ та чайлдфрі, при тому що серед хлопців цього ж віку таких втричі менше.

В цілому покоління Незалежності виявилося найтолерантнішим, особливо у віці 16-24 роки. До усіх трьох категорій їх ставлення скоріше нейтральне (60-70%), ще близько 20% ставляться до цих категорій позитивно, 20% – негативно. Вони мають не лише нейтральне ставлення, але і частково позитивне до ЛГБТ (19%), бо вони зростають в часи, коли спільнота є більш публічною, і це давно не вважається хворобою чи ненормальністю. До тих, хто не хоче мати дітей (21% позитивно), бо вони самі ще не замислюються про них і це здається їм цілком нормальним. І до тих, хто не вірить в Бога, позитивно відносяться 17%, бо вони і самі не дуже вірять.

Водночас, рівень толерантності з віком знижується і досягає найнижчого рівня у найстаршому віці (61+), і серед них до людей, які не хочуть мати дітей, переважає негативне ставлення (66%), так само як і до ЛГБТ (65%).

Серед регіонів найбільш толерантний Київ. А от Схід і Захід схожі в своєму консерватизмі, різниця лише в тому, що релігійний Захід менш толерантний до невіруючих, а Донбас – до ЛГБТ-спільноти. Найбільше не сприймають прозахідні цінності виборці Юрія Бойка та Євгена Мураєва. Водночас, виборці Володимира Зеленського разом з виборцями Петра Порошенка відносно толерантніші до усіх категорій (серед них переважає нейтральне ставлення).

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Довідка. До 30-ліття незалежності України Соціологічна група "Рейтинг" провела перше масштабне соціологічне дослідження з 20 липня по 9 серпня. Методом телефонного інтерв’ю було опитано 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Крим та Донбасу.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

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Автор: Надя Пришляк