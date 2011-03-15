"Газ України" перелічив найбільших боржників

На виробничій нараді під головуванням директора ДК «Газ України» Едуарда ШВИДКОГО за участю керівників підприємств з газопостачання і газифікації, керівництва компанії та її провідних служб, що відбулася 11 березня, було висунуто вимогу посилити дисципліну споживання природного газу і розрахунків за нього різних категорій споживачів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що станом на 11 березня ц.р. заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за природний газ, спожитий протягом опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р., без АЕК «Київенерго»), становить 6,2 млрд. грн. (рівень оплати – 46%).

Найбільші борги за газ (з 1 жовтня 2010 р.) накопичили підприємства ТКЕ Донецької (1 млрд. грн.), Дніпропетровської (888 млн. грн.), Харківської (791 млн. грн.), Луганської (351 млн. грн.), Запорізької (325 млн. грн.), Одеської (297 млн. грн.), Київської (240 млн. грн.), Львівської (235 млн. грн.), Полтавської (201 млн. грн.), Житомирської (144 млн. грн.) областей і АР Крим (254 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за 2010-2011 рр. 1,8 млрд. грн. (оплата в 2011 р. – 46%).

Заступник директора ДК «Газ України» з питань газопостачання Сергій СЛЕПКАНЬ звернув увагу керівників підприємств з газопостачання і газифікації на необхідність забезпечення стовідсоткових розрахунків за спожитий населенням газ.

Підприємства з газопостачання і газифікації з початку 2011 р. сплатили компанії менше половини (48%) вартості спожитого населенням природного газу. Це обумовлюється, окрім інших причин, порушенням ними порядку розрахунків, встановленого відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 26.03.2008 р. №247. Зокрема, рівень розрахунків «Дніпрогаз» - 5%, «Києво-Святошинського УЕГГ» - 6%, «Тернопільміськгаз» - 7%, «Мелітопольгаз» - 11%, «Лубнигаз» - 20%, «Одесагаз» - 23%, «Кременчукгаз» - 27%. У зв`язку з такою ситуацією ДК «Газ України» ініціює перевірки НКРЕ ряду підприємств-боржників.

При цьому було зазначено, що побутові споживачі в цілому сумлінно оплачують вартість комунальних послуг, зокрема вартість теплової енергії, а також спожитого природного газу. Проте сплачені грошові кошти не надходять у повному обсязі в ДК «Газ України».

Директор ДК «Газ України» Е.ШВИДКИЙ звернув увагу керівників підприємств з газопостачання і газифікації на необхідність приведення споживання природного газу підприємствами ТКЕ у відповідність з виділеними їм плановими обсягами газу. У разі незадовільних розрахунків тепловиробників з компанією, керівники підприємств з газопостачання і газифікації мають обмежувати споживання природного газу підприємствами ТКЕ-боржниками.

Фахівці ДК «Газ України» виїдуть у регіони для надання необхідної допомоги з обмеження газопостачання підприємств ТКЕ-боржників, зазначив Е.ШВИДКИЙ.

Директор ДК «Газ України» також звернув увагу керівників підприємств з газопостачання і газифікації на необхідність встановлення сучасних приладів обліку природного газу в побутових споживачів.

Окрема увага приділялася необхідності впровадження заходів щодо попередження випадків побутового травматизму, викликаного порушенням правил користування газовими приладами і газом у побуті.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 р. №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.